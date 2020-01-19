فان دايك يسجل الهدف الأول لـ ليفربول أمام مانشستر يونايتد

نجح فريق ليفربول في تسجيل الهدف الأول أمام مانشستر يونايتد في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب انفيلد، في الجولة الثالثة والعشرون من الدوري الانجليزي. ملعب انفيلد، في الجولة الثالثة والعشرون من الدوري الانجليزي. وسجل فان دايك الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 14 بعدما ارسلت له عرضية من هندرسون استقبلها برأسية سكنت مرمى مانشستر يونايتد.

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