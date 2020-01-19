عماد النحاس يعلن تشكيل المقاولون لمواجهة الأهلي

أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، تشكيل ذائب الجبل الرسمي لمواجهة الاهلي في المباراة التي تقام في السابعة ونصف مساء اليوم،

ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز.

وجاءت التشكيل على النحو التالي :

حراسة المرمى : محمود أبو السعود.

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خط الدفاع: محمد سمير - فاروقا - امير عابد - حسن الشامي.

خط الوسط : معروف يوسف - محمد مجلي - شكري نجيب - كريم مصطفى.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - محمد سالم.