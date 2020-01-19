اتحاد الدراجات ينظم بطولة الجمهورية غدًا

ينظم الاتحاد المصري للدراجات برئاسة الدكتور وجيه عزام بطولة الجمهورية للمضمار غدا بمشاركة ٣٠ لاعبا.

وتأتي البطولة عقب الانتهاء من البطولة الأفريقية للمضمار التي نظمتها مصر خلال الفترة من 16 إلى 19 يناير الجاري. غدا بمشاركة ٣٠ لاعبا.وتأتي البطولة عقب الانتهاء من البطولة الأفريقية للمضمار التي نظمتها مصر خلال الفترة من 16 إلى 19 يناير الجاري.

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