اتحاد الدراجات ينظم بطولة الجمهورية غدًا

ينظم الاتحاد المصري للدراجات برئاسة الدكتور وجيه عزام بطولة الجمهورية للمضمارغدا بمشاركة ٣٠ لاعبا.
وتأتي البطولة عقب الانتهاء من البطولة الأفريقية للمضمار التي نظمتها مصر خلال الفترة من 16 إلى 19 يناير الجاري.
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