رينيه فايلر يعلن تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه المقاولون العرب بعد قليل. ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على المقاولون العرب في السابعة والنصف من مساء اليوم الأحد على ستاد السلام، في قمة مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز. عشر من مسابقة الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :- حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : أحمد فتحي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف Advertisements خط الوسط : محمود متولي - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - أحمد الشيخ خط الهجوم : جونيور أجاي. أما البدلاء :- علي لطفي - وليد سليمان - أليو ديانج - مروان محسن - علي معلول - محمود عبد المنعم "كهربا" - محمد هاني. فيما تم استبعاد مصطفى شوبير و جيرالدو دا كوستا من قائمة اللقاء.

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