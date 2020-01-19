بث مباشر | ليفربول – مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو ملعب آنفيلد روود مساء اليوم الأحد 19-1-2020، لمتابعة قمة مباريات اليوم بين ليفربول ومانشستر يونايتد في كلاسيكو الكرة الإنجليزية الثاني لهذا الموسم 2020/2019.

المباراة ضمن الجولة الـ 23 من البريميرليج، وستنطلق في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينيتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، وهو موعد مناسب للجميع، إذ ستقام مباراة برشلونة وغرناطة في الدوري الإسباني بعدها بعدة ساعات، وكذا يوفنتوس وبارما في الدوري الإيطالي.

ويعلق على المباراة، المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف” عبر قناة بي إن سبورتس الثانية القطرية، وتنقل المباراة أيضًا على قناة سكاي سبورتس البريطانية.

يدخل مانشستر يونايتد هذا اللقاء من دون هدافه هذا الموسم “ماركوس راشفورد” بسبب إصابة مفاجئة أمام ولفرهامبتون في مباراة إعادة الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن المحتمل أن تشهد هذه المباراة عودة ثلاثي خط الدفاع “إيريك بايي وفوسو مينساه ولوك شو” خلال هذا اللقاء الذي سيُديره تحكيميًا “كريج باوسون”.

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أما ليفربول فسيكون كامل العدد باستثناء ثنائي خط الوسط “جيمس ميلنر ونابي كيتا” بداعي الإصابة، ومن المحتمل عودة المدافع الكرواتي ديان لوفرين بعد تعافيه من الإصابة.

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ليفربول 1-0 مانشستر يونايتد

???? ملعب آنفيلد روود (ليفربول-إنجلترا)

???? الدوري الانجليزي الممتاز – الجولة 23

الاستراحة

*البث بعد قليل..قم بتحديث الصفحة مع اقتراب موعد اللقاء…

أهلاً ومرحبًا بكم في هذا البث المباشر النصي لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي ومباريات اليوم الأحد.

سيكون معكم محمود ماهر على مدار الـ 90 دقيقة من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.

البث يتضمن أهم الفرص ولمحات فنية + التغييرات + البطاقات + فيديو الأهداف فور تسجيلها.

لا تنسوا تحديث الصفحة كل 30 ثانية ليصلكم كل ما هو جديد.

بيرنلي منح ليفربول هدية مميزة قبل هذه المباراة بدقائق قليلة بهزيمة ليستر سيتي بنتيجة 1/2..

كريستال بالاس كذلك منح ليفربول هدية مميزة يوم أمس حين أسقط مانشستر سيتي في التعادل 2/2 على ملعب طيران الاتحاد.

إذا فاز ليفربول اليوم يبتعد أكثر في الصدارة مع مباراة مؤجلة…اللقب سيقترب كثيرًا إذا هزم اليونايتد.

يوجد تغيير مثير في خطة لعب مانشستر يونايتد بوضع سولشاير للاعب لوك شو على الرواق الأيسر كجناح لتعويض غياب راشفورد.

???????? تشكيلة ليفربول اليوم: أليسون بيكر – أندي روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – أليكسندر آرنولد – جوردان هندرسون – فينالدوم – أوكسليد تشامبرلين – محمد صلاح – ساديو ماني – روبرتو فيرمينو.

أليسون بيكر – أندي روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – أليكسندر آرنولد – جوردان هندرسون – فينالدوم – أوكسليد تشامبرلين – محمد صلاح – ساديو ماني – روبرتو فيرمينو. ???????? تشكيلة مانشستر يونايتد اليوم: دافيد دي خيا – ويليامز – هاري ماجواير – فيكتور ليندلوف – وان بيساكا – فريد – نيمانيا ماتيتش – آندرياس بيريرا – دانيل جيمس – لوك شو – أنتوني مارسيال.

دافيد دي خيا – ويليامز – هاري ماجواير – فيكتور ليندلوف – وان بيساكا – فريد – نيمانيا ماتيتش – آندرياس بيريرا – دانيل جيمس – لوك شو – أنتوني مارسيال. إليكم بعض الصور المباشرة قبل انطلاق المباراة لوصول حافلة ليفربول وغرفة حلع الملابس.

1″ صافرة بداية الشوط الأول .. ليفربول على اليمين بالأحمر.، مان يونايتد على اليسار بالابيض.

5″ مانشستر يونايتد يضغط من وسط ملعب ليفربول على حائز الكرة ويحاول افساد عملية الخروج السلس بالكرة من الخطوط الخلفية على فريق يورجن كلوب.

8″ ⚠️ ماتيتش يتعرض لبطاقة صفراء.. بالتأكيد ستقلص من تدخلاته على ليفربول خلال العمليات الدفاعية لليونايتد.

9″ أوووووووووه…رأسية من ساديو ماني تمر جوار القائم الايمن لدي خيا.

14″ جووووووول…فيرجيل فان دايك يهرب من رقابة هاري ماجواير ويحول عرضية من ركنية لهدف التقدم المتوقع بعد استعادة ليفربول للسيطرة على اللقاء.

14″ ???? آرونولد كان هو صاحب تمريرة الهدف كالعادة.

15″ هذا هو رباع هدف لفيرجيل فان دايك هذا الموسم..

25″ جوووووووول…الهدف الثاني لليفربول لروبرتو فيرمينو.. بتصويبة مقوسة بالقدم اليمنى داخل المنطقة..ذهبت على أقصى يسار دي خيا.

25″ مممممم دي خيا يطالب بمراجعة الفار بعدما تعرض لضربة من فان دايك قبل وصول الكرة إلى فيرمينو…والحكم يستجيب.

25″ ⚠️ دي خيا يتلقى بطاقة صفراء بسبب احتجاجه على الحكم، حيث طالب بمنح فان دايك بطاقة صفراء بسبب ذلك الالتحام.

26″ ⚽️ ❌ الحكم يقرر إلغاء الهدف بعدما تأكد من تعرض دي خيا لضربة في المنطقة المحرمة الخاصة به (الستة ياردات).

27″ ???? اووووووووووووووه…صلاح يُهدي فيرمينو تمريرة على طبق من فضة، وضعها فيرمينو جوار القائم الأيسر لدي خيا بلمسة واحدة داخل منطقة الستة ياردات..

28″ ???? ليفربول يتلاعب بمانشستر يونايتد…بيساكا أبرز لاعبي اليونايتد بتدخلاته القوية والعنيفة على لاعبي ليفربول خاصةً روبرتسون.

30″ سيطرة ليفربول مستمرة..مع غياب كل ردود الأفعال منتظرة من مانشستر يونايتد ..

31″ غياب راشفورد مؤثر جدًا على اليونايتد .. لكن أين الصفقة الجديدة “دانيل جيمس” لماذا كل هذا الاستسلام في وسط الملعب؟

35″ جووووووووووول…فينالدوم يضع كرة قاتلة في الزاوية اليسرى لدي خيا من داخل المنطقة..

35″ ⚽️ ❌ الحكم يلغي الهدف من جديد، وهذه المرة بداعي التسلل لحظة حصول فينالدوم على الكرة.

36″ الفار أكد تسلل فينالدوم.