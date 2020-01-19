جدول مواعيد مباريات كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا المؤهلة لطوكيو 2020

المباراة ????????

التاريخ ???? الموعد ⏰

المجموعة ???? + الجولة ???? + الملعب ????

العراق (1-1) أستراليا

الاربعاء 8-1-2020، الساعة 10:15 بتوقيت جرينيتش، 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت السعودية

المجموعة A – الجولة الأولى

ملعب تاماسات ????

تايلاند (5-0) البحرين

الاربعاء 8-1-2020، الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية

المجموعة A – الجولة الأولى

ملعب راجامانجالا ????

أوزبكستان (1-1) إيران

الخميس 9-1-2020، الساعة 10:15 بتوقيت جرينيتش، 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت السعودية

المجموعة C – الجولة الأولى

ملعب تينسولانون ????

قطر (2-2) سوريا

الخميس 9-1-2020، الساعة 10:15 بتوقيت جرينيتش، 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت السعودية

المجموعة B – الجولة الأولى

ملعب تاماسات ????

اليابان (1-2) السعودية

الخميس 9-1-2020، الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية

المجموعة B – الجولة الأولى

ملعب تينسولانون ????

كوريا الجنوبية (1-0) الصين

الخميس 9-1-2020، الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية

المجموعة C – الجولة الأولى

ملعب تينسولانون ????

فيتنام (0-0) الإمارات

الجمعة 10-1-2020، الساعة 10:15 بتوقيت جرينيتش، 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت السعودية

المجموعة D – الجولة الأولى

ملعب شانج آرينا ????

كوريا الشمالية (1-2) الأردن

الجمعة 10-1-2020، الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية

المجموعة D – الجولة الأولى

ملعب شانج آرينا ????

البحرين (2-2) العراق

السبت 11-1-2020، الساعة 10:15 بتوقيت جرينيتش، 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت السعودية

المجموعة A – الجولة الثانية

ملعب تاماسات ????

أستراليا (2-1) تايلاند

السبت 11-1-2020، الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية

المجموعة A – الجولة الثانية

ملعب تاماسات ????

السعودية (0-0) قطر

الأحد 12-1-2020، الساعة 10:15، بتوقيت جرينيتش، 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت السعودية

المجموعة B – الجولة الثانية

ملعب تاماسات ????

إيران (1-2) كوريا الجنوبية

الأحد 12-1-2020، الساعة 10:15، بتوقيت جرينيتش، 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت السعودية

المجموعة C – الجولة الثانية

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ملعبتينسولانون ????

سوريا (2-1) اليابان

الأحد 12-1-2020، الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية

المجموعة B – الجولة الثانية

ملعب تاماسات ????

الصين (0-2) أوزبكستان

الأحد 12-1-2020، الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية

المجموعة C – الجولة الثانية

ملعب تينسولانون ????

الإمارات (2-0) كوريا الشمالية

الاثنين 13-1-2020، الساعة 10:15 بتوقيت جرينيتش، 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت السعودية

المجموعة D – الجولة الثانية

ملعب شانج آرينا ????

الأردن (0-0) فيتنام

الاثنين 13-1-2020، الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية

المجموعة D – الجولة الثانية

ملعب شانج آرينا ????

تايلاند (1-1) العراق

الثلاثاء 14-1-2020، الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية

المجموعة A – الجولة الثالثة

ملعب راجامانجالا ????

أستراليا (1-1) البحرين

الثلاثاء 14-1-2020، الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية

المجموعة A – الجولة الثالثة

ملعب تاماسات ????

أوزبكستان (1-2) كوريا الجنوبية

الاربعاء 15-1-2020، الساعة 10:15 بتوقيت جرينيتش، 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت السعودية

المجموعة C – الجولة الثالثة

ملعب تاماسات ????

الصين (0-1) إيران

الاربعاء 15-1-2020، الساعة 10:15 بتوقيت جرينيتش، 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت السعودية

المجموعة C – الجولة الثالثة

ملعب تينسولانون ????

السعودية (1-0) سوريا

الاربعاء 15-1-2020، الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية

المجموعة B – الجولة الثالثة

ملعب تاماسات ????

قطر (1-1) اليابان

الاربعاء 15-1-2020، الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية

المجموعة B – الجولة الثالثة

ملعب راجامانجالا ????

الأردن (1-1) الإمارات

الخميس 16-1-2020، الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية

المجموعة D – الجولة الثالثة

ملعب شانج آرينا ????

فيتنام (1-2) كوريا الشمالية

الخميس 16-1-2020، الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية

المجموعة D – الجولة الثالثة

ملعب راجامانجالا ????