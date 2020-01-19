الزمالك: نتعرض لحرب ممنهجة!

أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك المصري، أن ناديه يتعرض لحرب ممنهجة، عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي.

وقال أحمد مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية اليوم الأحد إن الزمالك يمر حاليًا بفترة أستقرار، ولكنه يتعرض لحرب ممنهجة بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي.

وأضاف أحمد مرتضى، إن برشلونة قرر إقالة مدربه إرنستو فالفيردي وتعيين كيكي سيتين مديرًا فنيًا، فى وسط الموسم، ولو حدثت مثل تلك الأمور فى الزمالك لحدثت مجازر.

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وأوضح :”الزمالك هو أكثر نادي يتعرض لحملات التشكيك والفبركة والشائعات، وعلينا كمسؤولين في الأندية ووزارة الشباب والرياضة وكذلك أولياء الأمور توعية الأبناء ضد هذه الشائعات، خاصة أن هذا الجيل الجديد هو الأكثر تأثرًا بها”.

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