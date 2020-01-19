الاتحاد الآسيوي لم يتخذ قرار نهائي بشأن تجميد ملاعب إيران

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد أن الاتحاد الآسيوي سيبحث اليوم أو غداً التوصيات التي رفعتها لجنة المسابقات بشأن عدم إقامة أي مباريات للأندية في إيران بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة فيها.

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية عن مصادر مطلعة بالاتحاد الآسيوي أن شركات طيران متعددة تتجه بشكل جدي إلى عدم السفر إلى إيران، وهو ما يعني صعوبة سفر الأندية الآسيوية إلى المدن الإيرانية لخوض أي مباريات رسمية دولية فيها.

وأضافت المصادر أن أعضاء لجنة المسابقات تلقوا رسائل رسمية يوم الخميس الماضي تضمنت طلب تصويت لعدم إقامة مباريات رسمية في إيران على مستوى الأندية، وأن الأعضاء ردوا على هذا الطلب أول أمس الجمعة فيما رفعت التوصيات الخاصة بالتصويت لذلك للنظر فيه من قبل المكتب التنفيذي الآسيوي اليوم الأحد أو خلال اليومين المقبلين

وأعلن الاتحاد الإيراني أن الاتحاد الآسيوي فرض على أنديته خوض مبارياتها المقررة على ملاعبها ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا على أرض محايدة، دون أن يكشف الأسباب.

وبحسب مصادر آسيوية، فإن الاتحاد الإيراني هدد بالإنسحاب في حال تم حظر اللعب في ملاعبه.

وجاء في بيان نشر على موقع الاتحاد الإيراني أمس السبت أن «الاتحاد تلقى خطاباً من الاتحاد الآسيوي يعلن فيه عن إقامة مباريات دوري أبطال آسيا التي من المقرر أن تستضيفها الأندية الإيرانية، في بلدان محايدة».

وأضاف أن إجتماعًا إستثنائيًا تم على الفور لمعالجة الموقف وستتم إستشارة مديري الأندية الأربعة التي تمثل إيران في البطولة وهي برسيبوليس وسيباهان (يشاركان مباشرة في دور المجموعات) وأستقلال طهران وشهر خودرو (يشاركان أعتباراً من الدور التمهيدي الثاني).

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وأفاد الاتحاد بأنه «سيتم الإعلان عن الموقف النهائي للأندية الإيرانية والاتحاد في الأيام التالية»، دون أن يوضح السبب الذي يقف خلف قرار حظر إقامة مباريات دوري الأبطال في الأراضي الإيرانية.

من جهتها، أعلنت الأندية الإيرانية الأربعة المتأهلة لدوري أبطال آسيا اللإنسحاب من البطولة بعد قرار اتحاد الكرة الآسيوي بنقل مباريات الأندية الإيرانية إلى ملاعب محايدة.

وذكرت وكالة “مهر” الحكومية إن الأندية الأربعة بعد إجتماعات وإتصالات قررت الإنسحاب من دوري أبطال آسيا.

وذكرت الوكالة أنه الإنسحاب يأتي «في سياق حفظ كرامة ومصالح البلد» ودفاعاً عن «وجود الأمن في إيران» و«منع تدخل السياسة في قرارات كرة القدم».

كما أفادت وكالة أنباء “تسنيم” بأن الأندية الإيرانية قررت الإنسحاب من دوري أبطال آسيا بعد إجتماع مسؤولين للأندية الأربعة.

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