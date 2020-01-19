نتيجة مباراة يوفنتوس وبارما فى الدوري الإيطالي

يفتح ملعب أليانز ستاديوم أبوابه لاستضافة المواجهة التي ستجمع بين يوفنتوس وبارما، مساء اليوم الاحد 19-1-2020، في إطار منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي “السيريا آ”.

تنطلق مباراة يوفنتوس وبارما اليوم فى تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت مكة، 19:45 بتوقيت جرينتش.

يتصدر يوفنتوس الترتيب برصيد 48 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه وهو الإنتر، وكان الفريق قد عاد من ملعب الأولمبيكو في الجولة الماضية بفوز ثمين على روما، مستغلًا تعثر النيراتزوري أمام أتالانتا لينفرد بالصدارة.

في المقابل، يحتل بارما الترتيب السابع في موسم جيد يقدمه الفريق المُلقب بالجيالو بلو والذي يحاول المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، خاصًة وأنه يبتعد عن المركز الرابع بفارق سبع نقاط فقط حاليًا.

وشهد لقاء يوفنتوس وبارما فى الدور الاول على ملعب اينيو تارديني بمدينة بارما. فوز اليوفي بهدف دون مقابل سجله مدافع الفريق جورجيو كيلليني والذي يغيب عن لقاء اليوم بداعي الاصابة.