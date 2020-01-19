إيران: ننعم بالقوة والأمن لاستضافة مباريات دوري أبطال آسيا

أكد مسؤول إيراني الأحد ان بلاده “قوية وآمنة” لاستضافة مباريات دوري أبطال آسيا في، بعد طلب الاتحاد القاري من أندية الجمهورية الإسلامية خوض لقاءاتها خارج أرضها في أعقاب سلسلة أحداث في الآونة الأخيرة، أبرزها اسقاط طائرة مدنية أوكرانية.

وأعلن الاتحاد المحلي للعبة هذا الأسبوع ان الاتحاد القاري طلب من أنديته خوض مبارياتها خارج أرضها من دون تحديد الأسباب بشكل رسمي، في خطوة قابلها الطرف الإيراني بالتلويح بالإنسحاب من المسابقة.

لكن مصدراً مقرباً من الملف أفاد وكالة فرانس برس الأحد أن الطلب لا يزال “توصية” من لجنة المسابقات، ومن المتوقع ان يتخذ المكتب التنفيذي قراره بشأنها “في الساعات المقبلة”.

وقال وزير الرياضة الإيراني مسعود سلطاني فر إن “إيران بلاد آمنة وقوية لا توجد لدينا أي مشاكل تتعلق بسلامة الطيران”، وذلك في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لمكتبه.

وشدد على انه “يضمن شخصيًا سلامة فرق كرة القدم الزائرة”، متوجها إلى الرئيس البحريني للاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة “يبدو ان قرار لجنة مسابقاتكم خضع لتأثير الإعلام الغربي المناهض”.

وأوضح مصدر مقرب من الملف لفرانس برس الأحد ان توصية لجنة المسابقات جاءت بسبب “الظروف الراهنة” في الجمهورية الإسلامية.

وأفاد المصدر الذي طلب عدم ذكر أسمه، أن الأمر “ليس قراراً رسميًا بعد، ولا يزال توصية من لجنة المسابقات تحتاج لإقرارها من قبل المكتب التنفيذي”، متوقعًا ان يتم ذلك “في الساعات المقبلة” تمهيداً لإعلانه.

Advertisements

وحذرت السلطات الرياضية الإيرانية من أن الأندية المعنية، وهي برسيبوليس وسيباهان (يشاركان مباشرة في دور المجموعات) وإستقلال طهران وشهر خودرو (يشاركان أعتباراً من الدور التمهيدي الثاني)، تعتزم الإنسحاب من المسابقة بحال أصبح القرار نافذاً.

ونقلت وكالة إيسنا عن رئيس اللجنة الأولمبية رضا صالحي أميري قوله “لن ننصاع لأي ضغط وإذلال. تم الإعلان رسميًا عن أننا لن نشارك في المباريات إذا تقرر ذلك. وتداعياتها يتحملها أولئك الذين يتخذون القرار”.

ويأتي ذلك في أعقاب توتر سياسي وعسكري في الجمهورية الإسلامية ومنطقة الخليج هذا الشهر بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في الثالث من يناير بضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد. وردت إيران في الثامن منه بأستهداف صاروخي لقاعدتين عسكريتين في غرب العراق وشماله يتواجد فيهما جنود أميركيون. وفي اليوم نفسه، أسقطت “عن طريق الخطأ” بواسطة صاروخ طائرة بوينغ تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها من طهران.

وأدى ذلك الى مقتل 176 شخصًا كانوا على متن الرحلة، ودفع العديد من شركات الطيران إلى وقف رحلاتها الى العاصمة الإيرانية.

رسميًا | الأندية الإيرانية تنسحب من دوري أبطال آسيا 2020

إغلاق مدارس وإلغاء مباريات كرة قدم في إيران بسبب أرتفاع حدة تلوث الهواء