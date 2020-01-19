أهداف مباراة الترجي والنادي الإفريقي فى الدوري التونسي

عزز الترجي صدارته للدوري التونسي للمحترفين بعدما تغلب على جاره وضيفه النادي الإفريقي بنتيجة 1/2، عصر اليوم الأحد 19-1-2020، في الديربي المؤجل منذ الأسبوع التاسع بسبب انشغال الترجي بكأس العالم للأندية ومباريات دوري أبطال أفريقيا.

وواصل فريق المكشخ تزعمه للديربي على الملعب الأولمبي برادس للعام الـ 12 على التوالي، فمنذ فوز الإفريقي على الترجي هناك يوم 1 مايو 2008، لحساب الجولة 23 من الدوري بموسم 2008/207، والفريق يعجز عن الظفر بالنقاط الثلاث، مكتفيًا ببضع نقاط من التعادل.

وأضاف الترجي فصلاً جديدًا مميزًا إلى انطلاقته الرائعة في رحلة الدفاع عن لقبه بالمسابقة، وحقق اليوم انتصاره الخامس على التوالي مقابل تعادل واحد في 11 مباراة خاضها حتى الآن.

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ورفع فريق المدرب معين الشعباني رصيده إلى 31 نقطة لينفرد بصدارة جدول المسابقة بفارق ثلاث نقاط أمام الاتحاد المنستيري، فيما تجمد رصيد الأفريقي عند 23 نقطة في المركز الخامس حيث مني اليوم بالهزيمة الثانية له فقط في 13 مباراة خاضها بالمسابقة وهي الأولى له في آخر تسع مباريات بالدوري التونسي.

ورغم النقص العددي في صفوف الأفريقي بعد طرد آدم الطاوس وتقدم الترجي بهدف سجله طه ياسين الخنيسي في الدقيقة 29 من ضربة الجزاء التي تسبب فيها الطاوس ، أنهى الأفريقي الشوط الأول متعادلاً بهدف سجله فخر الدين الجزيري في الدقيقة 42 .

وظل التعادل قائماً بين الفريقين في الشوط الثاني حتى سجل فوسيني كوليبالي هدف الفوز للترجي في الدقيقة 82.