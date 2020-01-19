اونلاين | الآن Live| بث مباشر الأهلي والمقاولون في الدوري المصري. يلا شوت مباشر HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآن Live| بث مباشر الأهلي والمقاولون في الدوري المصري. يلا شوت مباشر HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم الخليج 365 الرياضي بث مباشر مباراة النادي الأهلي ضد المقاولون العرب، كورة ستار ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري KORA STAR، على ملعب "الأهلي" معقل الشياطين الحُمر.

كورة أونلاين ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لخوض مباراة صعبة عندما يستضيف المقاولون العرب، KORA ONLINE في قمة مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري.

كورة جول ويسعى النادي الأهلي لمواصلة نتائجه المميزة وسلسلة الفوز المتتالية، فيما يطمح ذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس لتحقيق الفوز، والاقتراب من الصدارة KORA GOAL، ملعب "الأهلي" بالسلام يستضيف مباراة نارية بين الأهلي والمقاولون العرب، بالدوري العام.

موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب بالدوري

وتُقام مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب، على ملعب الأهلي بالسلام، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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القنوات الناقله لمباراه الأهلي ضد المقاولون العرب بالدوري

وتُذاع مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب، عبر مجموعة قنوات أون سبورت ON SPORTS وتايم سبورتس TIME SPORTS الناقل الحصري لمباريات للدوري المصري والمسابقات المحلية، كورة بلس تابع بث مباشر الأهلي يستضيف المقاولون العرب، KORA PLUS على ملعب السلام الدولي.

كول كورة ويسعى النادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لتحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره، ومواصلة الانتصارات المتتالية بالمسابقة المحلية، COOL KORA وفاز الأهلي في 11 مواجهة خاضها بالدوري فيما لم يحقق أي تعادلات أو هزائم.

كورة فور جول حيث يحتل الأهلي صدارة الترتيب برصيد 33 نقطة، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثاني برصيد 29 نقطة KORA4GOAL، الأهلي يطمح للابتعاد بصدارة الترتيب.

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