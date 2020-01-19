اونلاين | كورة LIVE يلا شوت حصري.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة LIVE يلا شوت حصري.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم "بوابة الخليج 365"، بث مباشر لمباراة الأهلي والمقاولون العرب، اليوم الأحد، على ملعب استاد السلام الدولي، في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون

يكون موعد مباراة الأهلي والمقاولون اليوم في الدوري الممتاز في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وأيضًا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بالإضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون

Advertisements

ستكون مباراة الأهلي والمقاولون اليوم في الدوري العام منقولة بشكل حصري عبر قنوات: أون سبورت بتعليق محمد الكواليني، وقناة تايم سبورت بتعليق مؤمن

حسن.

يعيش الأهلى حالة فنية رائعة ورقمًا مميزًا بحصد 11 انتصارًا على التوالى برصيد 33 نقطة متربعًا على قمة الدورى مع المدرب السويسرى رينيه فايلر. ويملك الأهلى الهجوم الأقوى بالدورى بتسجيل 33 هدفًا والدفاع الأقوى باستقبال هدفين فقط.. وله مباراتان مؤجلتان أمام المصرى البورسعيدى والزمالك.

ويحتل المقاولون المركز الثانى برصيد 29 نقطة وتلقى هزيمتين فقط من 13 مباراة ويملك ثالث أقوى هجوم ببطولة الدورى بتسجيل 18 هدفاً، كما أنه استقبل 8 أهداف وهو ثانى أقوى دفاع فى الدورى متساوياً مع حرس