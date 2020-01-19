اونلاين | «كورة ستار SAlah» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة

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عشاق كرة القدم الإنجليزية في مصر والعالم العربي ننشر لكم اليوم الاحد الموافق 19 يناير 2020 بث مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في إطار منافسات الأسبوع الثالث والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه ليفربول فريق مانشستر يونايتد وهو متصدر ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة من 21 مباراة خاضها حقق الفوز في 20 مباراة وتعادل في مباراة وحيدة ولم يتعرض للهزيمة حتى الآن.

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري

وكان لقاء الذهاب قد انتهى اللقاء بالتعادل 1-1 وهو التعادل الوحيد الذي تعرض له الريدز في مسيرته ببطولة الدوري الإنجليزي.

كتيبة ليفربول تسعى إلى تحقيق الفوز على مانشستر يونايتد وعدم السقوط مرة أخرى خاصة وأن مباراة الفريقان لا أحد يستطيع توقع نتيجتها حتى وأن كان مستوى الشياطين الحمر أقل بكثير من متصدر الدوري الإنجليزي.

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري

المدير الفني الألماني يورجن كلوب حقق إنجاز كبير في العام الماضي 2019 بحصد الألقاب القارية الثلاث وهي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

كما يدخل فريق مانشستر يونايتد اللقاء وهو في المركز الخامس برصيد 34 نقطة من 22 مباراة خاضها حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 7 وخسر في 6 مواجهات.

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بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري

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وتحقيق الفوز على ليفربول يعني مواصلة المنافسة على المراكز الأربعة الأولى للمشاركة العام المقبل في بطولة دوري أبطال أوروبا والتي غاب عنها هذا الموسم وشارك في بطولة اليوروبا ليج وخاصة بعد هزيمة تشيلسي وتعادل توتنهام ومانشستر سيتي مساء أمس السبت الموافق 18 يناير.

تشكيل فريق ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى : ألیسون بیكر

فى خط الدفاع: ترینت ألكسندر أرنولد، جو جومیز، فیرجیل فان دایك، أندرو روبرتسون،

وفى خط الوسط : هندرسون – فینالدوم – تشامبرلین

وفى خط الهجوم : صلاح – فیرمینو – مانى

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد والقنوات الناقلة للمباراة

تنطلق مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في تمام الساعة السادسة والنصف مساء غدا الأحد الموافق 19 يناير والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

تنقل مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد قناة بي إن سبورت HD2