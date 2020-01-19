اونلاين | نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الآن| مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد بث مباشر| هدف فان دايك اليوم| بث مباشر محمد صلاح هدف salah online

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يترقب عشاق الدوري الإنجليزي في كل مكان، المباراة النارية والمثيرة، التي تجري أحداثها اليوم بين فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد، في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، على ملعب "انفيلد" معقل الريدز، في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

وتمُثل المواجهة اختبارًا هامًا لكتيبة الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، حيث إنه يدرك أن المهمة لن تكون سهلة أمام خصم قوي مثل مان يونايتد.

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

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ويسعي نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم الدولي المصري محمد صلاح، لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة، من أجل الإقتراب نحو تحقيق لقب البريميرليج الغائب عن أسوار أنفيلد منذ 30 عامًا.

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

في المقابل يحاول فريق مانشستر يونايتد، فك عقدته على ملعب "أنفيلد"، حيث لم يحقق الفوز على ليفربول في عقر داره من يناير عام 2016.

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

يحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، بعدما حقق الفوز في 20 مباراة، وتعادل في مباراة واحدة فقط أمام مانشستر يونايتد في الدور الأول، ولم يهزم في أي مباراة حتى الأن.