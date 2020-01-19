اونلاين | مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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يقدم الأهلي مستوى رائع في بطولة الدوري ويسير بخطى ثابتة منذ بداية الموسم، حيث حقق المارد الأحمر الفوز رقم 11 له على التوالي عقب الفوز على طنطا بخماسية نظيفة. وسيسعى نجوم الأهلي لمواصلة اكتساحهم لكل الخصوم عندما يواجهون نجوم ذئاب الجبل في الأسبوع الرابع عشر في مباراة لن تكون سهلة على متصدر الترتيب. وعلى الجانب الآخر، يحتل المقاولون العرب المركز الثاني بفضل جهود المتميز عماد النحاس نجم الأهلي السابق والمدير الفني الحالي للمقاولون العرب. يبتعد المقاولون العرب عن الأهلي صاحب الصدارة بفارق أربع نقاط لكن مع وجود مباراتين مؤجلتين للأهلي، وتعتبر المواجهة المقبلة لذئاب الجبل فرصة ذهبية للإيمان بحظوظهم في التأهل لبطولة دوري أبطال أفريقيا أو المنافسة على اللقب بشكل كبير خاصة إذا نجحوا في إلحاق الهزيمة الأولى بالمارد الأحمر هذا الموسم.

* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : علي معلول وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني

خط الوسط : أليو ديانج وعمرو السولية رمضان صبحي

خط الهجوم : محمد مجدي قفشة وجونيور أجايي ووليد أزارو

* القنوات الناقلة للمباراة:

تنقل قناة تايم سبورت وقناة أون سبورت وقناة النيل الرياضية والقناة المصرية الفضائية بخلاف القنوات الأرضية المصرية مباراة اليوم ومباريات الدوري المصري. وإليكم ترددات القنوات الناقلة على قمر النايل سات:

- تردد قناة تايم سبورت : 11449 أفقي

معدل الترميز 27500

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5/6

- تردد قناة أون سبورت : 10853 أفقي

معدل الترميز 27500

5/6

- تردد قناة النيل للرياضة : 11842 أفقي

معدل الترميز 27500

3/4

- تردد القناة المصرية الفضائية : 11765 أفقي

معدل الترميز 27500

5/6

* مشاهدة مباراة المقاولون العرب والأهلي :

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* يلا شوت بث مباشر مباراة المقاولون العرب والأهلي :

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