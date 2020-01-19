اونلاين | هدف صلاح| مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأحد 19 / 01 / 2020 الدوري الانجليزي MO Salah

يحتضن ملعب آنفيلد واحدة من أهم مباريات اليوم الأحد 19 يناير المرتقبة، حيث ستقام مواجهة بين فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد، في إطار منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019/2020.

وسيكون موعد المباراة المرتقبة بين ليفربول ومانشستر يونايتد في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر، 7:30 بتوقيت السعودية، وتنقل على الهواء عبر شاشة قناة بي إن سبورت 2 بأداء صوتي للمعلق رؤوف خليف.

يدخل ليفربول هذه المباراة وهو متربعاً على عرش الصدارة بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 61 نقطة، إذ حقق الريدز العلامة الكاملة منذ مستهل مشواره بالموسم دون تلقيه أي خسارة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس بواقع 34 نقطة.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب الشياطين الحُمر في أولد ترافورد قد انتهت بين الفريقان بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

تشكيلة ليفربول:

أليسون بيكر

أندي روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – ألكسندر أرنولد

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فينالدوم – فابينيو – جوردان هندرسون

ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح

تشكيلة مانشستر يونايتد :

ديفيد دي خيا

براندون ويليامز – فيكتور ليندلوف – هاري ماجواير – آرون بيساكا

نيمانيا ماتيتش – فريد

ماركوس راشفورد – خوان ماتا – دانييل جيمس

أنتوني مارسيال