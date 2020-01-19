اونلاين | عاجل|تشكيل الأهلي أمام المقاولون.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل|تشكيل الأهلي أمام المقاولون.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة المقاولون العرب بالدوري العام.

وكانا حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، وصلت منذ قليل إلى ملعب السلام، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، بالدوري العام.

ويلتقي الأهلي المقاولون العرب، مساء اليوم على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الأول برصيد 33 نقطة، فيما يدخل ذئاب الجبل المباراة وهو محتلًا المركز الثاني برصيد 29 نقطة.

ويسعى الأهلي لمواصلة نتائجه المميزة تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، حيث لم يتلق أي هزيمة في 11 مباراة متتالية بالدوري المحلي.

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وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:-

حراسة المرمى:- محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف.

خط الوسط: حسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وأحمد الشيخ وأحمد فتحي.

خط الهجوم: اجاي.