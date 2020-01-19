اونلاين | « يلا شوت Koralive » مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر يونايتد بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش ليفربول NOW

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مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

يستقبل ليفربول غريمه مانشستر يونايتد وعينه على تحقيق فوز جديد يعزّز به صدارته ويقربه من تحقيق لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ 30 عاماً، فيما سيحاول الشياطين الحمر عرقلة المتصدر الاقتراب من المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم عبر beIN SPORTS HD2 في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

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