رياضة | كارتيرون يستفسر عن قيد كاسونجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون يستفسر عن قيد كاسونجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك إسم اللاعب كابونجو كاسونجو على رأس أولوياته قبل مباراة مازيمبي الكونغولي بدوري أبطال افريقيا يوم الجمعة المقبل.

واستفسر كارتيرون عن الموقف القانوني لكاسونجو والإنتهاء من قيده حتى يمكن مشاركته في لقاء الجمعة.

وطلب كارتيرون من إدارة الزمالك بسرعة إنهاء إجراءات قيد كاسونجو حتى يتسنى لهم مشاركته في مباراة مازيمبي حيث يعول عليه المدير الفني الكثير.

وأبدى المدرب إعجابه بقدرات وإمكانيات كاسونجو بعد مشاركته في التدريبات الجماعية طوال الفترة الماضية ووصل إلى فورمة جيدة على كافة المستويات.