رياضة | الاتحاد الآسيوي يضع نظيره الإيراني في خانة اليك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الآسيوي يضع نظيره الإيراني في خانة اليك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرارًا بتصديق قرار لجنة المسابقات بعدم لعب أي مباراة دولية تندرج تحت مسابقاته على الملاعب الإيرانية حتى إشعار آخر.

فيما أكد الاتحاد الآسيوي قرار منع إقامة المباريات الدولية في إيران، موضحًا أن جميع الحكام رفضوا قبول التكاليف التي أسندت لهم لإدارة مباريات دوري أبطال آسيا 2020 في الأراضي الإيرانية.

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جدير بالذكر أنه قد قرر الاتحاد الإيراني لكرة القدم، انسحاب أنديته الأربعة، "بريسبوليس، سابهان آصفهان "دوري مجموعات"، بديده مشهد، واستقلال طهران "ملحق"، من المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وقرار التهديد بالانسحاب جاء في حال تم نقل مباريات الاندية الإيرانية التي علي أرضه إلى أراضي محايدة.

وكانت قد أوضحت تقارير صحفية أن الاتحاد الإيراني تلقى خطابًا من نظيره الآسيوي بعدم السماح باستضافة أية مباراة دولية على أراضٍ إيرانية.