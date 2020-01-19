رياضة | الزمالك بطل الكونفدرالية .. كتاب جديد يوثق البطولة البيضاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك بطل الكونفدرالية .. كتاب جديد يوثق البطولة البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد معرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢٠ لإستقبال كتاب أبطال الكونفدرالية؛ الذي يعتبر نسخة تذكارية عن البطولة الأفريقية التي توج بها نادي الزمالك العام الماضي .

الكتاب للكاتب محمد عبد الحليم ؛ والذي يتعاون مع (زيرو وان للنشر و التوزيع) والناشر محمد السحار للعام الثاني على التوالي .

الكتاب يتضمن مشوار الزمالك منذ بداية القرعة والادوار التمهيدية حتي التتويج باللقب ؛ ويتضمن معلومات عن البطولة والكواليس الخاصة بالاحداث والمباريات وصور خاصة بمباريات الزمالك فى البطولة .