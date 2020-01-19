رياضة | تشكيل هجومي للمقاولون العرب أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل هجومي للمقاولون العرب أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه الأهلي في المباراة التي ستقام على ستاد السلام بعد قليل.

ويستضيف المقاولون العرب نظيره الأهلي على ستاد السلام بعد قليل في قمة مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل ذئاب الجبل كلًا من :-

حراسة المرمى : محمود أبو السعود

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خط الدفاع : أمير عابد - محمد سمير - فاروقا - حسن الشامي

خط الوسط : محمد مجلي - معروف يوسف - كريم مصطفى

خط الهجوم : سيف الدين لجزيري - شكري نجيب - محمد سالم

البدلاء :-

إبراهيم صلاح - فادي نجاح - عبد الرحمن فاروق - حسن شاهين -محمد إبراهيم "سوستة" - محمد عصام - لويس أدوارد.

