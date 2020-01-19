رياضة | وصول حافلة الأهلي إلى ملعب السلام لمواجهة المقاولون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول حافلة الأهلي إلى ملعب السلام لمواجهة المقاولون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، إلى ملعب السلام، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، بالدوري العام.

ويلتقي الأهلي المقاولون العرب، مساء اليوم على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الأول برصيد 33 نقطة، فيما يدخل ذئاب الجبل المباراة وهو محتلًا المركز الثاني برصيد 29 نقطة.

ويسعى الأهلي لمواصلة نتائجه المميزة تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، حيث لم يتلق أي هزيمة في 11 مباراة متتالية بالدوري المحلي.