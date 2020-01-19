رياضة | «مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأحد 19 / 1 / 2020» Liverpool vs. Manchester United: Live stream TV

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأحد 19 / 1 / 2020» Liverpool vs. Manchester United: Live stream TV والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر يلا شووت بلس شاهد مباراة قوية بين ليفربول الإنجليزي بقيادة المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH ضد مانشستر يونايتد اليوم 19 يناير الجاري، YALLA SHOOT PLUS، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين بالبريميرليج.

كورة جول حيث يستضيف ملعب أنفيلد معقل الريدز مباراة صعبة ونارية لأصحاب الأرض مانشستر يونايتد، KOORA GOAL ليفربول يصطدم بغريمه الأزلي بقمة الدوري الإنجليزي.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني، لتحقيق الفوز

ومواصلة تصدر جدول الترتيب وتوسيع الفارق مع مانشستر سيتي، KORA STAR ليفربول يسعى لتأكيد صدارته وقتل أحلام السيتي في المنافسة على البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد بالبريميرليج

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وتُقام مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي، اليوم الأحد 19 يناير الجاري، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد بالبريميرليج

كورة أونلاين وتُذاع مباراة ليفربول الإنجليزي بقيادة محمد صلاح MOHAMED SALAH ضد مانشستر يونايتد، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD الناقل الحصري، KORA ONLINE لمباريات الدوري الإنجليزي.

على الجانب الآخر، يطمح مانشستر يونايتد بقيادة النرويجي آولي جونار سولشاير المدير الفني، لتحقيق الفوز وتضييق الخناق على تشيلسي في المركز الرابع، حيث يحتل ليفربول صدارة الترتيب برصيد 61 نقطة، فيما يدخل مانشستر يونايتد محتلًا المركز الخامس برصيد 34 نقطة، KORA4GOAL ليفربول يسعى لاستغلال عامل الأرض والجمهور لمواصلة نتائجه المميزة بالبريميرليج.

ويمكنكم متابعة مباراة ليفربول الإنجليزي ضد مانشستر يونايتد، بموقع الخليج 365 الرياضي عبر رابط كورة حصري ضمن منافسات البريميرليج، KORA7ASRY بث مباشر بدون تقطيع وإعلانات.