رياضة | شباب الضبعة يتعادل مع مطروح في القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شباب الضبعة يتعادل مع مطروح في القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق شباب الضبعة مع فريق مطروح بهدف لكل منهما في إفتتاح مباريات الجولة العاشرة للمجموعة الثانية عشر (ب) للقسم الثالث.

ليرفع شباب الضبعة رصيدة ل12 نقطة بينما رفع مطروح رصيدة للنقطة 15 ويستمر في المنافسة علي صدارة المجموعة .

وتختتم مباريات الجولة غدا بثلاث مباريات حيث يواجه مركز شباب الحمام تحت قيادة جديدة لعادل عبد العزيز مع فريق هلال الضبعة ويسعي الحمام لتحقيق الفوز علي أرضة لمواصلة الإنتصارات بعد فوزة في أخر مبارياتة علي شباب الضبعة بعد سلسلة من النتائج السلبية جعلتة يحتل المركز قبل الأخير برصيد 6نقاط بينما يسعي الهلال للفوز لمواصلة منافستة علي صدارة المجموعة حيث يحتل المركز الثاني برصيد 16 نقطة خلف الجزيرة المتصدر برصيد 17نقطة والذي يواجه فريق مركز شباب برج العرب صاحب المركز السابع برصيد 9نقاط ويسعي الجزيرة للفوز للمحافظة علي صدارتة للمجموعة.

ويلتقي مصري السلوم صاحب المركز الرابع برصيد 13 نقطة مع فريق الشرطة متذيل المجموعة برصيد 4 نقاط.

ويسعي مصري السلوم للفوز للمنافسة بقوة علي صدارة المجموعة بينما يسعي الشرطة لتحقيق إي نتيجة إيجابية لتصحيح وضعة المتردي بتذيل المجموعة.

ترتيب المجموعة الثانية عشر ب

1- الجزيرة 17نقطة

2- الهلال 16نقطة

3- مطروح 15نقطة

4- المصري السلوم 13نقطة

5- الحرية 13نقطة

6- شباب الضبعة 12نقطة

7- برج العرب 9نقاط

8- م.شباب الحمام 6نقاط

9- الشرطة 4نقاط