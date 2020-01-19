رياضة | التشكيل الرسمي لمانشستر يونايتد اليوم.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول بث مباشر عبر bein sport hd

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أعلن المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ليفربول في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : ديفيد دي خيا.

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خط الدفاع : وان بيساكا - ليندلوف - ماجوير - لوك شاو

خط الوسط : ماتيتيش - فريد - جيمس - بيريرا - ويليامز

خط الهجوم : انطوني مارسيال.

وكان فريق مانشستر يونايتد قد فاز في المباراة الماضية على حساب فريق نوريتش سيتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الأولدترافورد.