رياضة | تشكيل ليفربول الرسمي أمام مانشستر يونايتد.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر رابط bein Sport

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ليفربول الرسمي أمام مانشستر يونايتد.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر رابط bein Sport والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق مانشستر يونايتد في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : اليسون.

Advertisements

خط الدفاع : الكسندر ارنولد - فان دايك - روبرتسون - جوميز.

خط الوسط : هيندرسون - فينالدوم - تشامبرلين.

خط الهجوم : محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينيو.

ويحتل فريق ليفربول في صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 61 نقطة، حيث أنه لم يتعثر في مباريات البريميرليج حتى الآن إلا في لقاء وحيد ضد مانشستر يونايتد والذي انتهى بنتيجة التعادل الإيجابي على ملعب الأولدترافورد في الدور الأول.