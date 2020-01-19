رياضة | فوز مركز شباب المعمورة علي كفربولين في القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز مركز شباب المعمورة علي كفربولين في القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حقق فريق مركز شباب المعمورة فوز كبير على حساب فريق كفر بولين، بنتيجة 4-2 ضمن منافسات الجولة السابعة عشربالقسم الثاني.
شهدت هذه الجولة أس شهدت تأجيل بعض المباريات بسبب سوء الاحوال الجوية، وهي العبور وحوش عيسى، القباري وسبورتنج، وغزل كفر الدوار واسكندريه للبترول.
وفاز الترام على كوم حماده بنتيجة 2/1 ، ليصل للنقطه 30 في جدول الترتيب بينما يستمر نادي كوم حمادة متزيلاً الجدول .
وتعادل بدر مع رشيد، سلبياً، بينما شهدت مباراة ايتاي البارود أمام نهضة العامرية مناوشات ونزول جماهير نهضة العامرية الي ملعب اللقاء ليقوم الحكم بإلغاء اللقاء في الدقيقة 60.
ترتيب المجموعة الحادية عشر
سبورتنج 31 نقطة
مياه البحيرة 31نقطة
الترام 30 نقطة
أيتاي البارود 25نقطة
اسكندربة للبترول24نقطة
بدر 24نقطة
مركزشباب كوم حمادة 22نقطة
كفربولين 21
نهضة العامرية 20 نقطة
غزل كفرالدوار 19 نقطة
المعمورة 19 نقطة
العبور 16 نقطة
نادي رشيد 16 نقطة
حوش عيسي 15 نقطة
القباري 13 نقطة
نادي كوم حمادة 11نقطة