رياضة | فوز مركز شباب المعمورة علي كفربولين في القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز مركز شباب المعمورة علي كفربولين في القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق مركز شباب المعمورة فوز كبير على حساب فريق كفر بولين، بنتيجة 4-2 ضمن منافسات الجولة السابعة عشربالقسم الثاني.

شهدت هذه الجولة أس شهدت تأجيل بعض المباريات بسبب سوء الاحوال الجوية، وهي العبور وحوش عيسى، القباري وسبورتنج، وغزل كفر الدوار واسكندريه للبترول.

وفاز الترام على كوم حماده بنتيجة 2/1 ، ليصل للنقطه 30 في جدول الترتيب بينما يستمر نادي كوم حمادة متزيلاً الجدول .

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وتعادل بدر مع رشيد، سلبياً، بينما شهدت مباراة ايتاي البارود أمام نهضة العامرية مناوشات ونزول جماهير نهضة العامرية الي ملعب اللقاء ليقوم الحكم بإلغاء اللقاء في الدقيقة 60.

ترتيب المجموعة الحادية عشر

سبورتنج 31 نقطة

مياه البحيرة 31نقطة

الترام 30 نقطة

أيتاي البارود 25نقطة

اسكندربة للبترول24نقطة

بدر 24نقطة

مركزشباب كوم حمادة 22نقطة

كفربولين 21

نهضة العامرية 20 نقطة

غزل كفرالدوار 19 نقطة

المعمورة 19 نقطة

العبور 16 نقطة

نادي رشيد 16 نقطة

حوش عيسي 15 نقطة

القباري 13 نقطة

نادي كوم حمادة 11نقطة