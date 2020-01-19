رياضة | الرتوش الأخيرة حول قيد كاسونجو مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرتوش الأخيرة حول قيد كاسونجو مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينهي مسئولو نادي الزمالك ملف قيد الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق خلال الساعات المقبلة بشكل رسمي.

وتواجد مندوب من نادي الزمالك اليوم في مقر الجبلاية لإنهاء إجراءات قيد اللاعب لكن الأمر لم يحسم بسبب مديونية النادي وعدم سدادها بعد.

وعطل مسئولو الجبلاية قيد كاسونجو اليوم لحين سداد الزمالك المستحقات المالية المتأخرة أسوة بباقي الأندية.

ويجهز مسئولو الزمالك لشيك بقيمة المبلغ خلال الساعات الجارية لإنهاء الأمر بشكل رسمي وقيد كاسونجو بشكل رسمي في قائمة الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة مازيمبي الكونغولي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.