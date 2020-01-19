رياضة | جمهور طنطا يساند اللاعبين قبل مواجهة الجونة بالدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمهور طنطا يساند اللاعبين قبل مواجهة الجونة بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا ، حضور جماهيري كبير من أجل مساندة اللاعبين قبل مواجهة الجونة ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وهتفت الجماهير بأسماء اللاعبين وتشجيعهم ومؤازرتهم من أجل العودة من جديد والمنافسة والإنتصار علي فريق الجونة بالدوري.

يذكر أن نادي طنطا يستعد لمواجهة الجونة ، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز ، وستقام المباراة بينهم علي ملعب نادي طنطا ، يوم الثلاثاء في تمام الثانية والنصف عصرا.

جدير بالذكر أن نادي طنطا يدخل هذة المباراة وهو بالمركز السادس عشر برصيد عشرة نقاط.