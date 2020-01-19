رياضة | الأهلي يستقر على الأجنبي الراحل لقيد بادجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستقر على الأجنبي الراحل لقيد بادجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر النادي الاهلي على اللاعب الأجنبي الذي سوف يرحل عن القلعة الحمراء في موسم الانتقالات الشتوية الحالية سواء كاعارة أو بيع.

يسعى النادى الأهلى، لفتح ملف إعارة الأنجولى جيرالدو كوستا، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

Advertisements

وعاد النادي الاهلي لتسويق جيرالدو والبحث عن عروض له بالدورى السعودى لبحث إمكانية رحيله، فى حالة تعثر الاستغناء عن المهاجم المغربي وليد أزارو.

حيث أن هناك موافقة مبدئية من جانب النجم الانجولي على الرحيل على سبيل الإعارة، بشرط وصول عرض مناسب من الناحية المادية والفنية.

وتسعى إدارة النادي الأهلى لخروج أزارو أو جيرالدو من أجل قيد الوافد الجديد السنغالى أليو بادجى، قبل غلق القيد الشتوي.