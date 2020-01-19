رياضة | رقم تاريخي للميرنجي ...كيف أثار زيدان رعب في برشلونة؟

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استطاع ريال مدريد الإسباني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، في إستعادة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني ، بشكل مؤقت عقب الفوز على إشبيلية، بالجولة الثالثة والعشرين.

ومنح الفوز الذي حققه الملكي على الفريق الأندلسي، رقمًا جديدًا لرجال زيدان، في عدد مباريات الفوز المتتالي في جميع المسابقات المُشارك فيها.

وأكدت صحيفة "ماركا الإسبانية"، أن ريال مدريد بعد فوزه على إشبيلية، وصل إلى تحقيق رقم قياسي جديد، في عدد المباريات التي فاز بها.

وأضافت، الميرنجي وصل إلى 91 يومًا بدون أي تلقي هزائم في جميع المسابقات، واضعًا الضغط على البلوجرانا، بسبب المستوى المتميز الذي يعيشه سواء محليًا أو أوروبيًا.

بدأ الفريق الملكي عام 2020 بأربعة انتصارات في أربع مبارايات، اثنتان في كأس السوبر الإسباني ومثلهما في الدوري.

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‏وكانت أخر هزيمة للميرنجي ضد ريال مايوركا في 19 أكتوبر، منذ ذلك الحين لم يخسر ريال مدريد بالفعل في 17 مباراة متتالية.

و‏فاز ريال مدريد في سبع مبارايات بالليجا بينما تعادل في أربع مبارايات، أداء ريال مدريد المذهل سمح له بملاحقة برشلونة والقتال من أجل الفوز بالدوري، وهو الأمر الذي كان في الموسمين السابقين مهمة مستحيلة بالفعل.

وكان ريال مدريد، نجح في التتويج بلقب السوبر الإسباني عقب الفوز على أتلتيكو مدريد، بركلات الجزاء الترجيحية، بالبطولة التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية.

وحقق ريال مدريد فوزًا على إشبيلية، بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الجولة العشرين من الليجا.

وتصدر الملكي، جدول الترتيب برصيد 43 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة، والذي تنتظره مواجهة الليلة أمام غرناطة، لحساب نفس الجولة.