رياضة | سوهاج يفوز على المنيا في دوري القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوهاج يفوز على المنيا في دوري القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي سوهاج علي حساب ضيفه، فريق المنيا، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما علي ملعب إستاد سوهاج ، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عشر لمسابقة دوري القسم الثاني.

خاض فريق سوهاج المباراة بتشكيل مكون من بهاء صابر ،محمد صبري، أسامه رجب، أيمن رضا، محمد ثروت، أحمد جمال، أحمد حاتم، محمد سعيد حفظي، محمد ناجح، محمد عبدالسميع، جون مبياكو.

في حين خاض المنيا اللقاء، بتشكيل ضم، محمد حسانين، أحمد رضا، برسوم محروس، أيمن ناصر، عباس مصطفي، محمد عبدالمحسن، محمد شديد، داوودا، محمد سماره، أحمد عصام، حسام حسن.

بدأت المباراة متوسطة من جانب الفريقين حيث شهدت الدقيقة 17 رأسيه ضعيفه وسهله في يد حارس سوهاج من محمد سماره، ثم في الدقيقة 24 تصويبه قويه من محمد ناجح.

وفي الدقيقة 33 شارك البديل، عمرو عثمان بدلاً من، حسام هعلي حسن، الذي خرج للإصابة، وفي الدقيقة 35 حصل محمد صبري علي بطاقه صفراء نتيجه عرقله لاعب المنيا، ثم في الدقيقة 36 تصويبه لكن ضعيفه وسهله في يد حارس سوهاج من أحمد عصام،.

وشهدت الدقيقة 38 تصويبه قويه من برسوم محروس لكن يبعدها لاعبي سوهاج، واحتسب حكم اللقاء 3دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد اي جديد سوء حصول داوودا علي بطاقه صفراء نتيجه عرقله لاعب سوهاج، عقبها أطلق حكم اللقاء صافره النهايه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، شهدت الدقيقة 3 حصول عباس مصطفي علي بطاقة صفراء نتيجه عرقله لاعب سوهاج.

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جاء هدف الفوز للفريق السوهاجي، في الدقيقة 16 من عرضيه مأحمد حاتم أسكنها جون ماتشو، الشباك محرزا الهدف وسط فرحة كبيرة لسوهاج.

وفي الدقيقة 17 حصل محمد عبدالمحسن علي بطاقه صفراء للاعتراض، ثم في الدقيقة 19 تصويبه لكن بعيده من جون مبياكو، ثم في الدقيقة 22 راسيه لكن بعيده علي المرمي، ثم شارك كامل أحمد كامل، على حساب احمد عصام، ثم في الدقيقة 32 شارك محمود شعبان تريكه بدلاً من محمد عبدالسميع، ثم في الدقيقة 37 شارك محمد عبدالرحيم على حساب، محمد شديد.

وفي الدقيقة 38 حصل محمد ثروت علي بطاقه صفراء نتيجه عرقله لاعب المنيا، وفي الدقيقة 41 كره تعلو المرمي من برسوم محروس، وفي الدقيقة 43 شارك أحمد سعد بدلاً من أحمد جمال، عقبها انفراد وفرصه هدف محقق يضيع من جون مبياكو يتصدي لها حارس المنيا ببراعه ويكلمها تريكه لكن يخرجها حارس المنيا ببراعه ايضا.

وشهدت الدقيقة 44 فرصة هدف موكد يضيع من برسوم محروس، لاعب المنيا، ثم في الدقيقة 45 شارك اسلام طارق على حساب الإفريقي جون صاحب الهدف.

واحتسب حكم اللقاء 6 دقائق وقت بدل ضائع شهدت استحواذ منياوي لكن دون جدوى لتنتهي المباراه بفوز سوهاج بهدف نظيف.

أدار المباراه تحكيميا محمد نهاد، عاونه وليد ممدوح مساعد أول، محمود دين مساعد ثان، والحكم الرابع علي هارون، أشرف محمد مراقب مسابقات، وعياد إبراهيم مراقب حكام.

ترتيب المجموعة الأولى



1- البنك الأهلي 25 نقطة

2- الألومنيوم 25 نقطة

3- بنى سويف 24 نقطة

4- شبان قنا 20 نقطة

5- تليفونات بني سويف 19 نقطة

7- بترول أسيوط 17 نقطة

7- المنيا 16 نقطة

8- الإعلاميين 15 نقطة

9- سوهاج 15 نقطة

10- الفيوم 13 نقطة

11- ديروط 5 نقاط

12- طهطا 4 نقاط