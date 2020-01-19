رياضة | الترجي يفوز بثنائية على الأفريقي بالدوري التونسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترجي يفوز بثنائية على الأفريقي بالدوري التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استغل الترجي النقص العددي في صفوف جاره وضيفه الأفريقي وانتزع فوزا ثمينا 2 - 1 عليه اليوم الأحد في ديربي العاصمة التونسية وذلك في اللقاء المؤجل بين الفريقين من المرحلة التاسعة بالدوري التونسي لكرة القدم.

وواصل الترجي انطلاقته الرائعة في رحلة الدفاع عن لقبه بالمسابقة وحقق اليوم انتصاره الخامس على التوالي وهو العاشر له مقابل تعادل واحد في 11 مباراة خاضها حتى الآن برحلة الدفاع عن اللقب المحلي.

ورفع الترجي رصيده إلى 31 نقطة لينفرد بصدارة جدول المسابقة بفارق ثلاث نقاط أمام الاتحاد المنستيري فيما تجمد رصيد الأفريقي عند 23 نقطة في المركز الخامس حيث مني اليوم بالهزيمة الثاني له فقط في 13 مباراة خاضها بالمسابقة وهي الأولى له في آخر تسع مباريات بالدوري التونسي.

ورغن النقص العددي في صفوف الأفريقي بعد طرد آدم الطاوس وتقدم الترجي بهدف سجله طه ياسين الخنيسي في الدقيقة 29 من ضربة الجزاء التي تسبب فيها الطاوس ، أنهى الأفريقي الشوط الأول متعادلا بهدف سجله فخر الدين الجزيري في الدقيقة 42 .

وظل التعادل قائما بين الفريقين في الشوط الثاني حتى سجل فوسيني كوليبالي هدف الفوز للترجي في الدقيقة 82 .

وكانت مباراة الديربي اليوم أفضل استعداد للترجي قبل مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي يوم السبت المقبل في دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ الأفريقي المباراة بهجوم ضاغط وسدد غازي العيادي كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لكنها ذهبت فوق المرمى.

ولكن الترجي أفاق سريعا ودخل في أجواء اللقاء بهجمة منظمة سريعة أسفرت عن بعض الخطورة في الدقيقة الرابعة ولكن دفاع الأفريقي أبعد الكرة في الوقت المناسب.

ومع التماسك والتكتل الدفاعي بكل من الفريقين وفشل محاولات الاختراق لكليهما ، اعتمد كل من الفريقين على الكرات الطولية والعرضية المرسلة إلى داخل منطقتي الجزاء وكذلك على بعض التسديدات القوية لكن كل هذه المحاولات لم تسفر عن شيء في ظل الاستبسال الدفاعي من الفريقين.

وشهدت الدقيقة 25 هجمة منظمة سريعة للترجي وصلت منها الكرة إلى بلال بن ساحة المندفع داخل حدود منطقة الجزاء فلم يجد آدم الطاوس بدا من جذب بن ساحة ليسقطه على الأرض حيث احتسبها الحكم ضربة جزاء للترجي.

ولم يتردد الحكم الكاميروني أليوم نيانت في طرد اللاعب آدم الطاوس من الأفريقي لنيله الإنذار الثاني في المباراة ليزداد اللقاء صعوبة على الأفريقي.

وسدد طه ياسين الخنيسي ضربة جزاء على يمين الحارس مسجلا منها هدف التقدم للترجي في الدقيقة 29 .

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ورغم النقص العددي في صفوفه ، لم يستسلم الأفريقي لليأس حيث واصل مبادلة مضيفه الهجمات.

وسنحت فرصة ذهبية أمام الترجي لتدعيم تقدمه ولكن العارضة تصدت لتسديدة فوسيني كوليبالي.

وأسفرت محاولات الأفريقي عن هدف التعادل بتوقيع فخر الدين الجزيري في الدقيقة 42 .

وجاء الهدف اثر ضربة ركنية حاول أحد مدافعي الترجي إبعادها برأسه ولكنه هيأها لباسيرو كومباوري داخل منطقة الجزاء حيث لعبها الأخير برأسه في اتجاه فخر الدين الجزيري الذي سددها في المرمى ليكون هدف التعادل قبل انتهاء الشوط الأول بالتعادل.

واستأنف الفريقان هجومهما المتبادل في الشوط الثاني وشكل كل منهما خطورة كبيرة على مرمى الآخر كما اتسم الأداء بإيقاع أسرع مما كان عليه في الشوط الأول.

بمرور الوقت ، مالت الكفة تدريجيا لصالح الترجي في وسط هذا الشوط بفضل التفوق العددي ولكن الحظ عاند الفريق في أكثر من كرة خطيرة.

ودفع معين الشعباني المدير الفني للترجي بلاعبه إبراهيم واتارا في الدقيقة 64 بدلا من محمد علي بن رمضان.

وواصل الترجي ضغطه الهجومي في الدقائق التالية وتصدى حارس الأفريقي لهدف مؤكد اثر تسديدة رائعة من عبد القادر بدران من مسافة قريبة.

كما لعب معتز الزمزمي وصابر خليفة بدلا من منوبي الحداد وكومباوري في صفوف الأفريقي في الدقيقتين 64 و67 على الترتيب.

وتوترت أعصاب لاعبي الفريقين مجددا في الدقيقة 78 اثر لمسة يد من مدافع الأفريقي حمزة العقربي داخل منطقة الجزاء ولكن الحكم أشار باستمرار اللعب ثم تدخل لفض المشادات بين لاعبي الفريقين.

وأسفر ضغط الترجي عن هدف التقدم في الدقيقة 82 اثر هجمة سريعة منظمة وتمريرة عرضية لعبها حمدو الهوني من الناحية اليسرى لتمر من لاعبي الفريقين ثم حاول دفاع الأفريقي إبعادها لكنها ارتطمت باللاعب فوسيني كوليبالي المتحفز أمام المرمى لتتهادى داخل المرمى.

وأثار الهدف حفيظة لاعبي الأفريقي الذين حاولوا تسجيل هدف التعادل في الدقائق المتبقية من المباراة ولكن النقص العددي في صفوف الفريق حال دون ذلك خاصة مع استمرار محاولات الترجي التي كانت الأفضل والأخطر وإن لم تسفر عن مزيد من الأهداف.