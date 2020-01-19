انت الان تتابع أغلى مدافعين يتقابلان في لقاء ليفربول ومانشستر يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

فان دايك وماغواير.. عشرات الملايين في لقاء اليوم

يشهد ديربي الشمال الغربي الإنجليزي الذي يجمع فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد، الأحد، مواجهة من العيار الثقيل بين أغلى مدافعين في العالم.

وفي المباراة، التي تقام على ملعب الأنفيلد، في الأسبوع 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز، يواجه المدافع الأغلى السابق في العالم، الهولندي فيرجل فان دايك، نجم دفاع ليفربول، نظيره الأغلى في العالم حاليا ونجم ليستر سيتي السابق ومانشستر يونايتد الحالي هاري ماغواير.

وفي تصريحات صحفية قال نجم دفاع ليفربول فان دايك، إنه ليست لديه أي خلافات أو مشاكل مع ماغواير، على الرغم من أن الأخير سرق منه لقب أغلى مدافع في العالم.

ودفع ليفربول في العام 2018، مبلغا كبيرا قدره 91.2 مليون دولار للتعاقد مع فان ديك لينتقل إليه من ساوثامبتون، لكن هذا الرقم كسر عندما تعاقد مانشستر يونايتد مع ماغواير بمبلغ 97 مليون دولار ليجعل منه أغلى مدافع في العالم.

لقد أثبت كلا اللاعبين الآن أنهما قادران على التغلب على الضغوط من خلال تجاهل قيمتهما الباهظة ليصبحا مهمين لناديهما، وفقا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

Advertisements

وسيتواجه المدافعان وجها لوجه في لقاء ليفربول-يونايتد، الأحد، لكن ماغواير سيخرج هذه المرة أولا من نفق أنفيلد الشهير بوصفه قائدا جديدا للشياطين الحمر.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن فان دايك قوله، إنه ليس محبطا بسبب تصدر منافسه الكبير قائمة المدافع الأعلى سعرا في سوق الانتقالات، وأضاف قائلا: "لست محبطا، أتمنى له حظا سعيدا. لقد كان هناك دائما وقت سيتغير فيه الأمر (احتلال المركز الأول في سوق الانتقالات)، لأن هذا هو السوق. ليس للاعبين أي تأثير على السعر، والأمر ذاته ينطبق عليّ، علما أنه مع السعر يأتي الضغط".

وتابع فان دايك قائلا: "لا أصغي للتعليقات. أود فقط أن أقوم بما أقوم به بأفضل طريقة ممكنة، وأحيانا تقع أخطاء، يمكننا جميعا أن نرتكب أخطاء، لكنك تحاول أن تكون جيدا قدر الإمكان وأن تحصل على أقصى استفادة من قدراتك".

واختتم النجم الهولندي حديثه قائلا: "ليس من السهل إيقاف كل الضغوط بالكامل لكنني شخصيا أحب وضع الأمور في نصابها. اللعب مع ليفربول، مثل هذا النادي الكبير، وبكل الدعم الذي نحصل عليه، شيء مميز. تحتاج إلى الاستمتاع بذلك، على الرغم من أن الضغط سيكون دائما هناك".