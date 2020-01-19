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محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام المان يونايتد

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عمرو الصاوي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن تشكيل الفريق لمواجهة مانشستر يونايتد في الجولة الـ23 من الدوري الانجليزي «بريميرليج» التي تقام اليوم الأحد على ستاد آنفيلد.

ويتكون تشكيل ليفربول من:
حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكساندر أرنولد، جو جوميز، فان دايك، أندي روبيرتسون.

خط الوسط: فينالدوم، هندرسون، أوكساليد تشامبرلين.

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خط الهجوم: ساديو ماني، محمد صلاح، فيرمينو.

وفي الجانب الأخر، يتكون تشكيل مانشستر يونايتد من

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: وان بساكا، فيكتور ليندلوف، هاري ماجوير، ويليام، لوك شاو.

خط الوسط: ماتيتش، فريد، أندرياس بريرا.

خط الهجوم: دانيل جيمس، مارسيال.

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