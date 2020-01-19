شكرا لقرائتكم واقعة مؤسفة.. اشتباكات بين لاعبى ايتاى البارود ونهضة العامرية وإلغاء المباراة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت مباراة ايتاى البارود ونهضة العامرية، التى أقيمت فى المجموعة الـ 11 بدورى القسم الثالث على ملعب مركز شباب إيتاى البارود، مناوشات واقتحام الجماهير إلى ملعب اللقاء ليتم إلغاء المباراة فى الدقيقة 60، حيث قرر الحكم محمد المصرى إلغاء مباراة الفريقين فى الجولة 17 من دورى الدرجة الثالثة (مجموعة الإسكندرية) فى الدقيقة 60 بعد اشتباكات بين أشخاص ينتمون للفريقين.

لم يكمل الحكم المباراة بعد دخول مشجعين للملعب إثر مناوشات بين الجهازين الفنيين، وقرر إلغاء المباراة التى شهدت تعادل بين الفريقين 1/1.

وقالت الصفحة الرسمية لنادى ايتاى البارود على شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه تم إلغاء المباراة بين إيتاى البارود ونهضة العامرية بسبب مشادة بين الفريقين مما أدى إلى إيقاف المباراة، ولم يتم الإعلان عن تقرير مراقب المباراة".

وبدأت الأزمة، عند دخول رئيس نادى نهضة العامرية لملعب المباراة ليبدأ الهجوم عليه من جماهير الفريق المنافس، كما شهدت المباراة إصابة أحد لاعبى فريق نهضة العامرية فاعترض أحد أفراد الجهاز الفنى لايتاى البارود ثم دفع أحد أفراد جهاز فريق نهضة العامرية ليعقبها اندفاع عدد من الحاضرين إلى الملعب، ما يقرب من 2000 شخص".

وفى إطار منافسات الأسبوع السابع عشر، تم تأجيل 3 مباريا، بسبب الأحوال الجوية، وهم، مركز شباب العبور مع مركز شباب حوش عيسى، ومركز شباب القبارى وسبورتنج، وغزل كفر الدوار مع إسكندرية للبترول.

Advertisements