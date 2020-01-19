شكرا لقرائتكم 20 لاعبا فى قائمة الاتحاد السكندري استعدادا لمواجهة طلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى الاتحاد السكندرى على اختيار 20 لاعبا للسفر للقاهرة والدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمباراة طلائع الجيش فى الأسبوع الـ14 من عمر مسابقة الدورى الممتاز المقرر لها غدا الإثنين فى الخامسة مساء باستاد جهاز الرياضة العسكرى .

وضمت القائمة كل من :-

حراسة المرمى : عماد السيد و محمود الزنفلى

خط الدفاع : إسلام جمال و محمد أنور وويلسون والسيد سالم ومحمود شعبان وصبرى رحيل وأسامة العزب

خط الوسط : نور السيد و أحمد نبيل مانجا ومروان عطية وأحمد رفعت وأحمد حجى وأيمن غباشى ورزاق سيسيه

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خط الهجوم : أوكوى وخالد قمر وأنيس سالتو ومحمد جدو

ويغيب عن المباراة عمرو خليل و صبحى سليمان و احمد راشد و خالد الغندور و هشام محمد و مروان النجار و يوسف حسن.

من ناحية أخرى، يعاني هشام محمد لاعب الفريق من الإصابة التى تعرض لها خلال مشاركته في مران الأمس وأجرى اللاعب أشعة بمعرفة عمرو الأشلم طبيب الفريق الذى أكد إصابته بمزق من الدرجة الثانية يستلزم العلاج لمدة لا تقل عن 21 يومًا وأصبح خارج حسابات الجهاز الفنى فى مباريات الدور الأول ومباراة العودة فى البطولة العربية أمام الإسماعيلى.

في السياق ذاته، طلب طلعت يوسف، من رئيس نادي الاتحاد السكندري، تدعيم الفريق بلاعب خط وسط مميز، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، ورشح مدرب الاتحاد لمسئولي النادي أكثر من لاعب للتعاقد مع أي منهم على رأسهم صلاح ريكو، لاعب مصر المقاصة.

يذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، جمعها من الفوز في 6 مباريات على حساب كل من المصري البورسعيدي والجونة وحرس الحدود بهدف نظيف والإسماعيلي بثلاثية نظيفة والمقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين وأف سي مصر بهدفين مقابل هدف وتعادل في 4 مباريات أمام وادي دجلة بهدف لكل فريق وإنبي وطنطا سلبيًا وبيراميدز بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله وتعرض للهزيمة في 3 مباريات أمام الزمالك بهدف نظيف والأهلي برباعية نظيفة والمقاولون بهدف نظيف .