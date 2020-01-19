كتب: ضياء السقا أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول عن تشكيل فريقه الذي سيواجه به مانشستر يونايتد، في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاء تشكيل الريدز كالتالي: أليسون أرنولد، فان دايك، جوميز، روبتسون ويجنالدوم، هندرسون، شامبرلين Advertisements صلاح، فيرمينو، ماني على الجانب الاخر، أعلن سولشير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، تشكيل فريقه، وجاء كالتالي: دي خيا براندون ويليامز - فيكتور ليندلوف - هاري ماجواير - آرون بيساكا

نيمانيا ماتيتش - فريد

بيريرا - دانييل جيمس- لوك شاو

أنتوني مارسيال ومن الواضح من تشكيل سولشاير تعزيز الجبهة اليسرى لفريقه، والذي ستواجه النجم المصري محمد صلاح، الذي يلعب في الجانب الأيمن، حيث دفع المدرب بالظهيرين الأيسرين ويليامز، وشاو.

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كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل قمة الدوري الإنجليزي.. كلوب يدفع بالقوة الضاربة.. وسولشاير يستعين بكماشة دفاعية لإيقاف صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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