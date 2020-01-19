Liverpool Now || تابع الآن نتيجة مباراة ليفربول واليونايتد |0_0| لحظة بلحظة MO Salah

نقدم لكم نتيجة مباراة ليفربول اليوم لحظة بلحظة liverpool Now في الدوري الإنجليزي الممتاز البريمرليج بعد أن تمكن الفريق من تعديل ترتيبه في دوري الأبطال، حيث يدخل ليفربول liverpool متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز مباراة اليوم أمام منافسه الصعب مانشستر يونايتد من أجل الإبتعاد بالصدارة عن أقرب المنافسين، وتحقيق اللقب الغائب عن الأنفيلد منذ ثلاثة عقود.

موعد مباراة ليفربول واليونايتد والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة ليفربول واليونايتد liverpool Now vs Man united اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأنفيلد في الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز على قنوات بي إن سبورت 2 Bein Sports hd بتعليق رءوف خليف في مباراة قوية لنجوم الريدز تحت قيادة الألماني يورجن كلوب.

ليفربول بالقوة الضاربة أمام اليونايتد اليوم

يدخل ليفربول مباراة الليلة بالقوة الضاربة من أجل ضمان الفوز وتحقيق النقاط الثلاثة حيث يبدأ كلوب بالثلاثي الهجومي المرعب صلاح وماني وفيرمينيو في خط الهجوم، وهو الثلاثي الأقوى في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، على أن يكون كل من أوريجي وشاكيري على دكة البدلاء.

نتيجة مباراة ليفربول اليوم لحظة بلحظة

نقدم لكم نتيجة مباراة ليفربول اليوم لحظة بلحظة أمام مانشستريونايتد liverpool vs Man united في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر موقع عرب فور نيوز ابقوا معنا يصلكم كل جديد.