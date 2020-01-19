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نجم النصر سلطان الأظهرة في الدوري السعودي

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إسراء محمد 0 تبليغ

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الأحد 19 يناير 2020

ظهر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل جيد للغاية في الفترة الأخيرة ليتفوق على نجوم الهلال والأهلي ويصبح الأفضل في مركزه في الدوري.

وصنفت جماهير العالمي لاعب الفريق سلطان الغنام بأنه أفضل ظهير أيمن في المملكة متفوقاً على محمد البريك نجم الهلال، وسعيد عبدالحميد في الأهلي.

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و ساهم اللاعب في حصول النصر على ثلاثون نقطة حتى الآن وظهر بشكل مميز للغاية في بطولتي الدوري و الكأس مما  أسعد جماهير فريقه.

يذكر أن الغنام انتقل إلي النصر قادماً من الفيصلي بمبلغ ثلاثة عشر مليون ريال في الانتقالات الصيفية لموسم 2018.

ويحتل العالمي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير برصيد ثلاثون نقطة، وسوف يواجه الأهلي في إطار دور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين.

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