شكرا لقرائتكم رضا سيكا: الأهلى حاول يعمل أسطورة من خالد بيبو بعد رحيل حسام حسن للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال رضا سيكا نجم الزمالك والاسماعيلى والمنتخب الوطنى الاسبق ، أن أحمد بلال مهاجم الأهلى والمنتخب السابق لا يملك حق تقييم مصطفى محمد هداف الزمالك .

وأضاف سيكا فى حوار لـ"الخليج 365" : " الأهلى حاول يعمل أسطورة من خالد بيبو بعد رحيل حسام حسن للزمالك ، ولكن مقدرش يكمل بعد نجومية ماتش 6/1 وقع منهم رغم انه لاعب مميز ، فالاهلى حاول يدور على غيره لقى أحمد بلال قالوا بلال أجوال لعب موسم معملش حاجة وجاى يقيم مصطفى محمد ..اللى خلى بلال يقيم مصطفى محمد وهو ملعبش كورة هو اللى خلى محمد فضل يختار البدرى لتدريب المنتخب وهو ملعبش كورة ويتحكم فى الكرة المصرية ".

وعن المقارنة بين بركات وأبو تريكة يقول رضا سيكا : " مفيش مقارنة محمد بركات فلتة من فلتات الكرة المصرية ، أبو تريكة قدر يستغل مهاراته وامكانياته لصالح الأهلى حتى أصبح لاعب لن يتكرر كثيراً فى الكرة المصرية".

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وعن رأيه فى شيكابالا قال سيكا : " شيكابالا لاعب مزاجى ، لو عايز تستفيد منه يلعب من أول المباراة وليس بديل ، اما عن فرجانى ساسى فهو استاذ ، وسر تألقه فى الزمالك طارق حامد وفى غياب طارق حامد بيكون ساسى زى أى لاعب فى الفرقة "

وراهن أحمد بلال نجم الأهلى السابق مؤخرا على أن مصطفى لن يسجل أمام بيراميدز، قبل أن يرد المهاجم الشاب عليه ويقود نادى الزمالك للفوز بثنائية سجل فيها مصطفى محمد هدفا، ليخسر رهانه فى أحد البرامج التليفزيونية على 200 جنيه أو "عزومة عشاء" حال تسجيل مصطفى في بيراميدز.

ويحكى "رضا سيكا " عن حياته ومشواره الكروى مع نادى الإسماعيلى وحصوله على بطولة كأس مصر عام 1997 ، وبطولة الدورى العام عام 2000 ، ثم تجربة انتقاله لنادى الزمالك ثم احترافه فى السعودية فى نادى أهلى جدة ، وذكرياته كلاعب دولى مع منتخب مصر القومى حيث لعب حوالى 21 مباراة دولية .