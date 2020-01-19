شكرا لقرائتكم رضا سيكا : كهربا سيهرب من الأهلى مثلما فعل مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توقع رضا سيكا نجم الاسماعيلى والزمالك ومنتخب مصر السابق أن محمود عبد المنعم كهربا سيهرب من الاهلى مثلما فعل مع الزمالك .

وقال سيكا فى حوار اعلامى : " صفقة كهربا مكسب للأهلى لو عرف النادى يحجمه كويس ، كهربا لما راح السعودية وشاف 10 مليون جنيه مرة واحدة اتخض وتألق وخد عربية هدية وكسر الدنيا ده رزقه عشان مجتهد ، ولكن كهربا غلط فى حق نفسه قبل أن يخطأ فى حق الزمالك ، واللى عمله كهربا فى الزمالك هيعمله فى الاهلى"

ويحكى "رضا سيكا " في حوار لـ"الخليج 365" عن حياته ومشواره الكروى مع نادى الإسماعيلى وحصوله على بطولة كأس مصر عام 1997 ، وبطولة الدورى العام عام 2000 ، ثم تجربة انتقاله لنادى الزمالك ثم احترافه فى السعودية فى نادى أهلى جدة ، وذكرياته كلاعب دولى مع منتخب مصر القومى حيث لعب حوالى 21 مباراة دولية .

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وتمكن محمود عبد المنعم " كهربا " مهاجم فريق الاهلى من المساهمة فى فوز الإحمر على طنطا فى بطولة الدورى المصرى حيث أحراز هدفين و قام بصناعة هدف لزميلة مروان محسن حيث أكتفى بقضاء 34 يوم فقط من الانضمام الى القلعة الحمراء لاظهار أمكانياته .

وتصدر فريق الاهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 33 نقطة ومن تحقيق الفوز فى 11 مباراة متتالية .

وكلّف محمود الخطيب رئيس الاهلي الشئون القانونية بالنادي بتجهيز كافة المستندات التى تؤكد صحة موقف القلعة الحمراء في صفقة محمود عبد المنعم كهربا وذلك بعدما تقدم الزمالك بشكوى رسمية لأتحاد الكرة يُطالب فيها بتغريم وأيقاف اللاعب بدعوى هروبه من الزمالك والإنتقال لنادي أفيس البرتغالي ثم التوقيع للأهلي في يناير الجاري