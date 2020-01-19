شكرا لقرائتكم رضا سيكا : أنا اللي أكتشفت أحمد فتحي .. ولو كان ناسي "الجزمة هتفكرّه" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال سيكا فى حوار لـ"الخليج 365" : "أنا من مدينة التل الكبير بالإسماعيلية وبدأت مشوارى مع الدراويش كناشىء عام 90 مع الفريق الأول وكان عمرى وقتها 17 سنة كأصغر لاعب يشارك فى الدوري وليس أحمد فتحى كما يقال "، مضيفا: "أنا من احضرت أحمد فتحى وحسنى عبد ربه للفريق الأول فى الإسماعيلى ، شاهدتهم فى مباراة للناشئين مع فريق 16 سنة مع الإسماعيلى كانوا بيلاعبوا الأهلى وقتها ، مكنش أحمد فتحى يعرف يعنى إيه باك رايت كان بيلعب فى نص الملعب مع حسنى ، وبعد الماتش قولت لمحسن صالح فيه 2 لاعيبة محصلوش قبل كدا ، وأول مرة أحمد فتحى فى حياته يلبس جزمة كورة حلوة كانت هدية منى ".

ويحكى "رضا سيكا " فى حواره الإعلامى عن حياته ومشواره الكروى مع نادى الإسماعيلى وحصوله على بطولة كأس مصر عام 1997 ، وبطولة الدورى العام عام 2000 ، ثم تجربة انتقاله لنادى الزمالك ثم احترافه فى السعودية فى نادى أهلى جدة ، وذكرياته كلاعب دولى مع منتخب مصر القومى حيث لعب حوالى 21 مباراة دولية .

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ويعد رضا سيكا أحد نجوم فريق الإسماعيلي الذي حصل على بطولة الدوري وكأس مصر وكان أحد نجوم المنتخب المصري وجاءت مشاركة اللاعب مع الزمالك في أول مباراة رسمية في مباراة تاريخية لن تنساها الجماهير البيضاء حيث انهزم الزمالك أمام غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 6-1..ولم يستمر سيكا كثيراً في صفوف الزمالك ورحل إلى السعودية رغم كل الإهتمام الإعلامي الذي لاقته هذه الصفقة .

وتعد مباراة الزمالك و الأهلي التى أقيمت يوم 16 مايو 2002، والتي انتهت بانتصار تاريخي للأحمر بنتيجة 6-1 من المباريات التي لا تنسي في تاريخ لقاءات القمة بل في تاريخ الدوري المصري ، سجل سداسية الأهلي كل من رضا شحاتة و ابراهيم سعيد و خالد بيبو (رباعية) في الدقائق 4 و 17 و 29 و63 و 72 و 92، بينما سجل حسام حسن هدف الزمالك الوحيد.

رضا سيكا والذي خرج للإحتراف في عام 2001 من الإسماعيلي إلى اهلي جدة لمدة موسم واحد فقط مقابل 600 ألف دولار حصد فيها 4 بطولات ولم يخسر سوى واحدة اعقبها طلبه بالعودة لمصر وفاوضه الأهلي والزمالك لكنه فضل القلعة البيضاء وانتقل لها وسيكا يلعب في مركز المدافع.