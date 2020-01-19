شكرا لقرائتكم أوناجم وبن شرقي يدعمان وليد أزارو فى أزمته مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دعم ثنائي الزمالك المغربي محمد أوناجم وأشرف بن شرقي مواطنهم وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي بعد أزمته الأخيرة مع إدارة ناديه والتي تسببت في اقترابه من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وحرص الثنائي أوناجم وبن شرقي على الاتصال بوليد أزارو مؤكدين دعمهم الكامل له سواء في حالة استمراره مع الأهلي أو انتقاله لأي نادي أخر.

وعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي جلسة مع أزارو من أجل تحديد مصير اللاعب الذي يرغب الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري فايلر رحيله لقيد المهاجم الجديد للفريق السنغالي آليو بادجي، وتراجع الأهلي عن فكرة بيع اللاعب بشكل نهائي لعدم وصول عرض يليق بقيمة اللاعب إضافة إلى تمسك الجماهير باللاعب عبر السوشيال ميديا وقرر النادي إعارة اللاعب على أن يتم مناقشة الامر نهاية الموسم.

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وأبدى أزارو مرونة كبيرة في الخروج للإعارة في ظل التجاهل الشديد الذي يواجهه اللاعب من قبل فايلر وعدم الدفع به نهائيا، إلا أن أزارو رفض التجديد للأهلي قبل الخروج للإعارة بعدما عرض عليه ذلك سيد عبد الحفيظ، وبات أزارو أقرب للخروج معارا الى الدوري السعودي لمدة 6 شهور، وبات نادي الاتفاق السعودي هو الأقرب للحصول على خدمات اللاعب المغربي.

وظهر وليد أزارو بـ"جبيرة فى اليد" أثناء أداء تدريبات بالجرى حول الملعب عقب فقرة الجيم التى خضع لها على هامش مران الفريق أمس الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة ليكشف كواليس أزمته الأخيرة مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للمارد الأحمر، وشارك أزارو فى مران أمس بعدما غاب عن مران أمس الاول على خلفية أزمة مباراة طنطا الأخيرة بالدورى التى اعترض أزارو على عدم المشاركة فيها فتم تغريمه ماليا من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وخاض المهاجم المغربى مراناً فى الجيم قبل أن يؤدى فقرة الجرى حول الملعب عدة دقائق، وظهر أزارو وفى يده "جبيرة" نتيجة إصابته فى اليد عقب اعتراضه على خروجه من تشكيل مباراة طنطا.