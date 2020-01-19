الإنتاج الحربي يعيد ناشئه الهارب عبد الله هشام شيكا

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وحقق الإنتاج الحربى فوزًا هامًا على حرس الحدود بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، السبت علي استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز، ليرتفع رصيده إلى 21 نقطة ويقفز 4 مراكز ويصبح فى الترتيب الخامس بعد أن كان فى المركز التاسع بجدول المسابقة.
أحرز موسى دياورا هدفه الأول في الدورى بالموسم الحالي وتقدم للإنتاج أمام حرس الحدود بعد تسديدة صاروخية في الدقيقة 11 من عمر اللقاء.
بهذا الفوز يرتفع رصيد الإنتاج للنقطة 21 محتلاً المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى، بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف، فيما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 18 فى المركز الثامن، بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 6 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 9 أهداف.
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