شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي يعيد ناشئه الهارب عبد الله هشام شيكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمكن نادى الإنتاج الحربى من إعادة لاعبه عبد الله هشام الشهير بشيكا مواليد 2001 والذى هرب من النادى لفرنسا عن طريق وكيل أعماله ، وقام اللواء أشرف عامر رئيس الانتاج الحربى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق وماهر همام رئيس قطاع الناشئين بالنادى بتوقيع عقد جديد مع اللاعب لاسيما بعد أن أبدى مختار مختار المدير الفنى للانتاج اعجابه بالامكانيات الهجومية للاعب مؤكداً أنه سوف يسعى لتصعيده للفريق الاول فى الفترة المقبلة للاستفادة من قدراته .

وحقق الإنتاج الحربى فوزًا هامًا على حرس الحدود بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، السبت علي استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز، ليرتفع رصيده إلى 21 نقطة ويقفز 4 مراكز ويصبح فى الترتيب الخامس بعد أن كان فى المركز التاسع بجدول المسابقة.

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أحرز موسى دياورا هدفه الأول في الدورى بالموسم الحالي وتقدم للإنتاج أمام حرس الحدود بعد تسديدة صاروخية في الدقيقة 11 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الإنتاج للنقطة 21 محتلاً المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى، بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف، فيما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 18 فى المركز الثامن، بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 6 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 9 أهداف.