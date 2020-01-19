شكرا لقرائتكم العروض المحلية تنهال على صالح جمعة بعد أزمة فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من صالح جمعة لاعب وسط الأهلي أن اللاعب تلقى 4 عروض من أندية محلية خلال الساعات الماضية، بعد اتخاذ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر قراراً بخروجه للإعارة عقب الأزمة التي نسبت بين الطرفيين خلال الساعات الماضية.

فايلر يرى صالح جمعة مثل التفاحة الفاسدة داخل الفريق فوجوده قد يتلف الآخرين، لذا لا بد من رحيله، وأوضح أنه رغم عقوبة خصم 50 ألف التى تم توقيعها عليه لغيابه عن التدريبات دون إذن لكن هناك عقوبات جديدة تنتظره بسبب تصريحات منسوبة إليه هاجم فيها المدير الفنى بضراوة.

وأبدى صالح جمعة حزنه من معاملته بشكل سيئ وغير مبرر من قبل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، معلقاً :"يتم معاملتي بشكل سيئ من قبل فايلر، ويقوم دائما باستبعادي من القائمة ومن التقسيمة في التدريبات ولا أعلم السبب".

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وقال المصدر : "سموحة وانبي وبيراميدز والإسماعيلي يرغبون في الحصول على خدمات صالح جمعة ولكن اللاعب لازال متحفظاً على فكرة الانتقال لأى نادي محلي مفضلاً الانتقال لنادي خارجي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأضاف المصدر أن صالح جمعة لم يتلقى أي عرض خارجي حتى هذه اللحظة رغم محاولات النادي الأهلي مخاطبة عدد من الأندية السعودية لإقناعهم بالحصول على خدمات اللاعب لمدة 6 أشهر، ولكن لم تحصل الإدارة الحمراء على تأكيد بالموافقة حتى هذه اللحظة.

وقضى صالح جمعة فى الأهلى 1500 يوم بخلاف أكثر من 150 يوما فى الفيصلى السعودي، إلا أن أرقامه الهزيلة تواصلت تماما ناهيك عن تتويجه مع الأحمر بـ4 ألقاب لبطولة الدورى العام، وبطولة كأس مصر، ولقب لكأس الأمم الافريقية تحت 20 سنة، وسجل 12 هدفا وصنع 13 هدفا لزملائه.

باتت أزمات صالح جمعة فى القلعة الحمراء عروضا مستمرة لا تنتهي، والتى تزيد دائما من صعوبة موقفه ليصبح على بعد خطوات من الخروج من ملعب مختار التتش، بعدما خرج من حسابات السويسرى رينيه فايلر وأصبح يستبعده دائما من قوائم المباريات، منذ توليه المسئولية من سبتمبر الماضي.