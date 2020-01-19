شكرا لقرائتكم رضا سيكا: فايلر فنكوش والأهلى لن يتوج بدوري الأبطال بسبب أيمن أشرف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رضا سيكا لاعب الزمالك والإسماعيلى والمنتخب الوطنى الأسبق ، أن الأهلى لن يستطيع التتويج بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم طالما ظل فى صفوفه اللاعب أيمن أشرف مؤكداً أن فايلر فنكوش.

وقال سيكا فى حوار لـ"الخليج 365" : "الأهلى عنده مشكلة معندوش قلب دفاع مميز ، مش عارف يبنى فرقة ، عنده لاعب لايمتلك القوة والرشاقة ومبيعرفش يلعب برجله اليمين وقصير وبيلعبه فى الدفاع اسمه أيمن أشرف ، وطول ماهو موجود الاهلى مش هياخد بطولة افريقيا "

ووأضاف رضا سيكا : "من أول يوم الأهلى بيحاول يلمع فايلر عشان يكون نسخة من جوزيه ، مشفتش منه جملة تكتيكية واحدة مدرب فنكوش والدليل ان الاهلى خارج ملعبه فى أفريقيا بيخسر وبيظهر فريق تانى ، فايلر عمل ميزة واحدة بس للأهلى ، خلى سيد عبد الحفيظ مالوش لزمة فى الاهلى قاعد على الكرسى عشان ينفذ تعليمات الخطيب فى الاعلام بس ، ولكن سحب منه كل الصلاحيات لأول مرة فى تاريخ الأهلى".

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ويحكى "رضا سيكا " فى حواره عن حياته ومشواره الكروى مع نادى الإسماعيلى وحصوله على بطولة كأس مصر عام 1997 ، وبطولة الدورى العام عام 2000 ، ثم تجربة انتقاله لنادى الزمالك ثم احترافه فى السعودية فى نادى أهلى جدة ، وذكرياته كلاعب دولى مع منتخب مصر القومى حيث لعب حوالى 21 مباراة دولية .

يتصدر النادي الأهلي جدول مسابقة الدوري برصيد 33 نقطة بالعلامة الكاملة، ويتبقى له لقاءين مؤجلين أمام نادي الزمالك في الجولة الرابعة والنادي المصري في الجولة السادسة، بينما يحتل المارد الأحمر المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية بدوري الأبطال برصيد 7 نقاط خلفًا للنجم الساحلي المتصدر برصيد 9 نقاط، ويأتي الهلال السوادني في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وبلاتينيوم في قاع المجموعة في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة حصدها من تعادله أمام الأهلي.

ويسعى الأهلي لاستعادة لقب دوري الأبطال الافريقى بعد غياب وصل إلى 7 سنوات منذ آخر تتويج باللقب في 2013 بعد الفوز على أورلاندو بايريتس الجنوب إفريقي، بينما يسعى المارد الاحمر لتحقيق لقب الدوري الـ42 في تاريخه والخامس على التوالي.