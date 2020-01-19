شكرا لقرائتكم محمد جمال بيبو لاعب سموحة يدافع عن ألوان طلائع الجيش ..صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تعاقد نادى طلائع الجيش مع محمد جمال بيبو لاعب سموحة فى صفقة انتقال حر ووقع اللاعب على عقود انتقاله للفريق فى حضور العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالفريق ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ووكيلى اللاعب أحمد وجدى وأحمد سمير، ليصبح اللاعب الصفقة الثانية للطلائع فى الميركاتو الشتوى بعد التعاقد مع كيفين موهيرى لاعب المقاصة على سبيل الاعارة لمدة 6 أشهر.

وينهى اليوم الأحد، فريق طلائع الجيش استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندرى حيث يخوض الفريق مرانه الاخير على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ثم يعلن بعدها طارق يحيى المدير الفنى قائمة المباراة التى تنطلق فى الخامسة عصر غداً الاثنين باستاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى العام، وخسر الطلائع من الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثالثة عشرة للمسابقة.

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 11 نقطة بعدما لعب 13 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه 18 هدفًا. Advertisements



وقال طارق يحيى، المدير الفنى لطلائع الجيش فى وقت سابق، إن فريقه يعانى من أزمة تكررت كثيرًا فى الفترة الأخيرة، وذلك بعد الخسارة أمام الإسماعيلى 1-2 مساء الأحد فى الجولة 13 من بطولة الدورى وأضاف يحيى، "نحن من خسرنا أنفسنا أمام الإسماعيلى بهدفين (تهريج)، وأخطاء غريبة جدًا بدون داع، الشوط الأول كنا متماسكين للغاية حتى الهدف الأول للإسماعيلى فى الدقيقة 37 وخلقنا فرص، إلا أننا نكون دائمًا رد الفعل، وأمام فريق كبير مثل الإسماعيلى يكون هناك صعوبة كبيرة فى العودة".



وتابع، "أشكر اللاعبين على الأداء المتميز عندما تكتمل الصفوف الصورة العام للفريق تختلف للأفضل، بينما الإسماعيلى حالفه التوفيق فى الهدفين"، وأكد طارق يحيى:"اللاعبين أدوا ما عليهم، لا يمكن أن ألومهم على الأداء بل الأخطاء الساذجة التى تكلفنا الأهداف فى آخر 3 مباريات، لقد دخل مرمانا هدفا فى مباراة حرس الحدود من رمية تماس، إنها أهداف غريبة".

وأردف، "أحرجنا الإسماعيلى فى الشوط الأول، والحكم تغاضى عن ركلة جزاء، بينما قتل الهدف الثانى المباراة ولكن نجحنا فى استعادة الروح، وكنا على وشك التعادل فى الدقيقة الأخيرة".

وطلب طارق يحيى من إدارة ناديه فى وقت سابق التعاقد مع ثلاثة صفقات فى الميركاتو الشتوى فى مراكز المدافع والباك رايت والمهاجم لسد الثغرات التى يعانى منها الفريق، وكانت سببًا فى تراجع نتائجه بالدور الأول، كما كشف طارق يحيى فى وقت سابق رفضه القاطع لفكرة زيادة الاستبدال فى فترة الانتقالات الشتوية مؤكداً أن ناديه لن يتأثر من تطبيق القرار أو رفضه ولكنها مسألة مبدأ بحثاً عن استكمال المسابقة بنفس لوائحها.